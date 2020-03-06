В ДНР заявили о возвращении украинских военных на позиции у Петровского

Фото: Andrew Burton / Getty Images

Украинские военные вернулись к участку разведения сил и средств у села Петровское и оборудовали там новые позиции. Об этом говорится на сайте управления Народной милиции (УНМ) Донецкой народной республики (ДНР).

По данным Народной милиции непризнанной республики, с позиций в районе Петровского украинские военные уже обстреливали позиции ДНР.

Разведение сил в Петровском завершилось в декабре прошлого года. На участке демонтировали фортификационные сооружения и другие военные объекты. В ноябре стороны также отвели войска у Золотого.

Разведение сил было необходимым условием для проведения саммита «нормандской четверки», который состоялся в том же месяце в Париже.