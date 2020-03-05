Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы. Об этом РБК рассказал главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«У нас сейчас появились первые карты погоды долгосрочного характера на летний сезон. С вероятностью 60% мы можем утверждать о теплом лете», — сказал Тишковец.

По его словам, синоптики пришли к выводу, что текущее лето будет на 1-2 градуса теплее нормы. Средняя температура составляет +20-25 градусов.

«Малиновым мы его называем из-за цвета прогностических карт, которые носят такой оттенок. Чем теплее — тем больше красных оттенков, чем холоднее — синих. Малиновый — зона климатического комфорта, в целом это ассоциация с чем-то душистом, летним и комфортным», — пояснил синоптик.