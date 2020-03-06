Киев передал список из 200 человек для нового обмена в Донбассе

Владимир Зеленский (Фото: Сергей Чужаков / Zuma / ТАСС)

На переговорах по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины в Минске Киев передал список фамилий более чем 200 человек для нового обмена пленными. Об этом в ходе интервью турецкому телеканалу TRT сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Выдержки из этого интервью опубликованы на его официальном сайте.

«Некоторых пытали, мы не знаем, кто там есть. Но, к сожалению, знаем, что сможем вернуть только тела некоторых из этих людей. В минской группе есть люди, которые работают над всеми этими вопросами», — сказал он.

Всего, по его словам, в списке фигурируют более 200 человек. «Мы не знаем, когда и из каких регионов мы вернем этих людей, но мы, безусловно, хотим этого», — добавил он.

Ранее о том, что во время переговоров Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Украина передала участникам встречи уточненный список лиц, об освобождении которых будет ходатайствовать, говорила Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе Леонида Кучмы. Кроме того, она сообщила, что стороны также предоставили свои предложения по методике поиска пропавших без вести.