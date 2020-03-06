Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 66,19 (+0,11) Quote, 05 мар, 12:28
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 73,68 (-0,05) Quote, 05 мар, 12:28
Кикнадзе объяснил решение «Локомотива» не продавать Миранчука в «Милан» Спорт, 09:37 Киев передал список из 200 человек для нового обмена в Донбассе Политика, 09:30 Роскачество разработало советы по выбору цветов к 8 марта Общество, 09:27 Как подготовить компанию к вспышке коронавируса — чек-лист от Bloomberg Pro, 09:03 Китайский коронавирус. Самое актуальное на 6 марта Общество, 09:00 В Челябинской области произошел пожар в производственном цехе Общество, 08:52 Овечкин вышел на первое место в гонке снайперов НХЛ Спорт, 08:49 Шахта «Воркутинская» приостановила работу после гибели двух рабочих Общество, 08:36 Минфин предложил конфисковывать незаконно выведенную за границу валюту Финансы, 08:32 ФБР запустило рекламу на русском языке с фото Высоцкого Общество, 08:12 Малкин набрал два очка и признан первой звездой матча НХЛ Спорт, 08:08 Кремль подключился к решению проблемы с нехваткой денег в бюджете Хакасии Экономика, 08:00 В Алтайском крае двое взрослых и ребенок погибли при пожаре Общество, 07:52 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 07:50
Политика ,  
0 

Киев передал список из 200 человек для нового обмена в Донбассе

Владимир Зеленский (Фото: Сергей Чужаков / Zuma / ТАСС)

На переговорах по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины в Минске Киев передал список фамилий более чем 200 человек для нового обмена пленными. Об этом в ходе интервью турецкому телеканалу TRT сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Выдержки из этого интервью опубликованы на его официальном сайте.

«Некоторых пытали, мы не знаем, кто там есть. Но, к сожалению, знаем, что сможем вернуть только тела некоторых из этих людей. В минской группе есть люди, которые работают над всеми этими вопросами», — сказал он.

Всего, по его словам, в списке фигурируют более 200 человек. «Мы не знаем, когда и из каких регионов мы вернем этих людей, но мы, безусловно, хотим этого», — добавил он.

Киев запланировал обмен пленными с Москвой до «нормандского саммита»
Политика

Ранее о том, что во время переговоров Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Украина передала участникам встречи уточненный список лиц, об освобождении которых будет ходатайствовать, говорила Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе Леонида Кучмы. Кроме того, она сообщила, что стороны также предоставили свои предложения по методике поиска пропавших без вести.

Предыдущий обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками состоялся в конце 2019 года. Тогда ДНР передала Киеву 51 человека в обмен на 60 пленных, а ЛНР — 25 человек в обмен на 63.

Кроме того, в сентябре 2019 года прошел обмен между Украиной и Россией. Москва выдала Киеву режиссера Олега Сенцова, задержанных в Керченском проливе моряков и еще десять человек, а Киев Москве — 35 человек, в том числе журналиста Кирилла Вышинского.

Теги: Донбасс, обмен, список, Владимир Зеленский
Материалы по теме
Киев запланировал обмен пленными с Москвой до «нормандского саммита»
Политика
Киев на переговорах в Минске передал уточненный список лиц для обмена
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» вернулись в Киев после обмена пленными в Донбассе
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter