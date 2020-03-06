МВД сообщило об участившихся случаях подделок банковских карт

Количество подделок банковских карт возросло на 57,2% в 2019 году. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-центр МВД России.

По данным ведомства, в прошлом году на 14% увеличилось количество преступлений, которые квалифицировали по статье «Мошенничество». Всего было заведено 219 тыс. подобных уголовных дел. Они составляют 10,8% от общего числа совершенных в стране преступлений.

В МВД рассказали, что количество подделок печатей и штампов возросло на 15,3%, а в сфере автострахования — на 26,7%. По данным министерства, более половины мошенничеств осуществляются с помощью информационно-телекоммуникационных технологий.

В ведомстве также разъяснили, что делать, если с банковской карты украли средства. В МВД рассказали, что существует два способа хищений. Первый заключается в том, что мошенники обманом узнают у потерпевшего коды для получения доступа к средствам. Второй метод — заражение смартфона или компьютера вирусами, чтобы получить доступ к дистанционному банковскому обслуживанию. В частности, такой вирус может быть в сообщениях от незнакомцев.