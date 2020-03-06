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МВД сообщило об участившихся случаях подделок банковских карт

Количество подделок банковских карт возросло на 57,2% в 2019 году. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-центр МВД России.

По данным ведомства, в прошлом году на 14% увеличилось количество преступлений, которые квалифицировали по статье «Мошенничество». Всего было заведено 219 тыс. подобных уголовных дел. Они составляют 10,8% от общего числа совершенных в стране преступлений.

В МВД рассказали, что количество подделок печатей и штампов возросло на 15,3%, а в сфере автострахования — на 26,7%. По данным министерства, более половины мошенничеств осуществляются с помощью информационно-телекоммуникационных технологий.

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В ведомстве также разъяснили, что делать, если с банковской карты украли средства. В МВД рассказали, что существует два способа хищений. Первый заключается в том, что мошенники обманом узнают у потерпевшего коды для получения доступа к средствам. Второй метод — заражение смартфона или компьютера вирусами, чтобы получить доступ к дистанционному банковскому обслуживанию. В частности, такой вирус может быть в сообщениях от незнакомцев.

После списания денег мошенником потерпевшему нужно отключить телефон и извлечь сим-карту, а также «обеспечить сохранность телефона как возможного средства совершения преступления», посоветовали в ведомстве. В МВД отметили, что не нужно предпринимать что-либо самостоятельно или привлекать посторонних ИТ-специалистов, и относить телефон в сервисные службы.

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Потерпевший должен позвонить в банк по телефону горячей линии и попросить заблокировать операции со счетом и отозвать незаконный перевод. Затем необходимо в течение дня предоставить банку письменное заявление об отзыве платежа, возврате денег и блокировке доступа к системе мобильного банка. Оригинал документа должен быть в двух экземплярах. После этого клиент должен получить детализацию с расчетного счета и обратиться в банк, который использовал мошенник для перевода денег. Там потерпевшему нужно подать заявление о приостановке платежа и возврате средств. В течение одного дня он жертва мошенничества должна обратиться в полицию, которой будут нужны выписка со счета, справка из банка и другие документы, которые подтверждают хищение денег.

Теги: МВД России, банковские карты, подделка
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