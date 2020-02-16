Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 63,45 (-0,15) Quote, 14 фев, 12:43
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 68,77 (-0,41) Quote, 14 фев, 12:43
Захарова заявила об антикитайской риторике на мюнхенской конференции Политика, 23:42 Западные страны признали кризис лидерства Политика, 23:21 Смолов забил дебютный гол за «Сельту» в ворота «Реала» Спорт, 23:16 Двое рабочих сорвались с мачты связи в Москве и погибли Общество, 23:05 В Чечне попросили чехов не переживать из-за названия их страны Политика, 23:02 Биатлонист Йоханнес Бе опубликовал коллаж о чаепитии с Логиновым Спорт, 23:02 СК назвал возможный мотив стрельбы в Подмосковье Общество, 22:40 Посол России заявил об усилении Польшей кампании по фальсификации истории Политика, 22:17 СМИ сообщили о шести погибших при взрыве автомобиля на севере Сирии Общество, 22:17 В ЦБ назвали среднюю сумму кражи телефонных мошенников Общество, 22:09 Смолов вошел в стартовый состав «Сельты» на матч с «Реалом» Спорт, 21:58 Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Пензе Общество, 21:58 Мужчина открыл стрельбу в доме в подмосковном поселке Общество, 21:19 Матч всех звезд Единой лиги ВТБ побил рекорд результативности Спорт, 21:17
Общество ,  
0 

В ЦБ назвали среднюю сумму кражи телефонных мошенников

По словам представителя ведомства, злоумышленники пользуются тем, что люди оставляют слишком много данных о себе в социальных сетях или при оформлении дисконтных карт в магазинах
Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

В среднем телефонные мошенники воруют у своих жертв 10-15 тысяч рублей. Об этом в интервью «Российской газете» заявил заместитель директора Банка России по информационной безопасности Артем Сычев.

«Конечно, встречаются варианты и с миллионами, но это скорее исключение из правил», - сообщил он.

Сычев также рассказал, что основными жертвами мошенников являются не пенсионеры, а граждане в возрасте от 28 до 55 лет. «Она платежеспособная и часто готова тратить деньги, не сильно задумываясь о последствиях. Это в чем-то следствие излишнего доверия к технологиям», - объяснил представитель ЦБ. К тому же он отметил, что нередко для обмана мошенники используют посты в соцсетях от имени друзей или друзей друзей, якобы взывая о помощи.

Он добавил, что основным видом мошенничества остаются телефонные звонки из псевдобанков с выманиванием у потенциальных жертв конфиденциальной информации. «Для завязки разговора всего-то нужно знать номер телефона и фамилию, имя, отчество. Основной сценарий, который используют злоумышленники, кстати, не предполагает, что они знают, в каком банке у клиента открыт счет», - заявил Сычев.

«Задача злоумышленника сделать так, чтобы клиент принял решение здесь и сейчас, не дать ему опомниться, сообразить, что так, как ему объясняют на том конце провода, на самом деле не бывает», - добавил он.

Что касается источников информации, которую получает злоумышленники, то, по словам Сычева, люди оставляют слишком много данных о себе в социальных сетях, при оформлении дисконтных карт или карт лояльности в обычных магазинах. Утечки данных из банков, как указывает представитель ЦБ, происходят нечасто. ««Свежие» базы данных, появляющиеся в Сети, как правило, являются компиляциями данных, распространяемых ранее», - отметил он.

Автор: Артем Филипенок
Теги: мошенничество, Банк России
Задайте вопрос Антону Силуанову
Министр ответит в прямом эфире 20 февраля на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Мошенники нашли новый способ кражи денег со счетов россиян
Общество
Банки и операторы нашли способ борьбы с подменой номеров мошенниками
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter