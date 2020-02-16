В ЦБ назвали среднюю сумму кражи телефонных мошенников

По словам представителя ведомства, злоумышленники пользуются тем, что люди оставляют слишком много данных о себе в социальных сетях или при оформлении дисконтных карт в магазинах

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

В среднем телефонные мошенники воруют у своих жертв 10-15 тысяч рублей. Об этом в интервью «Российской газете» заявил заместитель директора Банка России по информационной безопасности Артем Сычев.

«Конечно, встречаются варианты и с миллионами, но это скорее исключение из правил», - сообщил он.

Сычев также рассказал, что основными жертвами мошенников являются не пенсионеры, а граждане в возрасте от 28 до 55 лет. «Она платежеспособная и часто готова тратить деньги, не сильно задумываясь о последствиях. Это в чем-то следствие излишнего доверия к технологиям», - объяснил представитель ЦБ. К тому же он отметил, что нередко для обмана мошенники используют посты в соцсетях от имени друзей или друзей друзей, якобы взывая о помощи.

Он добавил, что основным видом мошенничества остаются телефонные звонки из псевдобанков с выманиванием у потенциальных жертв конфиденциальной информации. «Для завязки разговора всего-то нужно знать номер телефона и фамилию, имя, отчество. Основной сценарий, который используют злоумышленники, кстати, не предполагает, что они знают, в каком банке у клиента открыт счет», - заявил Сычев.

«Задача злоумышленника сделать так, чтобы клиент принял решение здесь и сейчас, не дать ему опомниться, сообразить, что так, как ему объясняют на том конце провода, на самом деле не бывает», - добавил он.