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Вирус из Китая ,  
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Число заболевших коронавирусом превысило 100 тыс. человек

В провинции Хубэй за сутки умерло 28 человек. Общее количество погибших в мире превысило 3400
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Число заболевших коронавирусом во всем мире превысило 100 тысяч человек. При этом число новых случаев заболевания в континентальном Китае продолжает снижаться.

По данным комиссии по здравоохранению КНР, по итогам 6 марта в стране зафиксировано 99 новых случаев заражения коронавирусом, что на 44 меньше чем сутками ранее. Умерли 28 человек. Все скончавшиеся – жители провинции Хубэй, где и была впервые зафиксирована вспышка новой болезни.

Власти Китая также сообщили, что только за последние сутки 1678 человек были выписаны, а 4873 человека освобождены из карантина.

По подсчетам SCMP всего в разных странах мира коронавирусом заразились более 100,7 тыс. человек. 3455 умерли, более 55 тыс. выздоровели. Абсолютно большее число погибших и выписанных – жители Китая.

На втором месте после КНР по числе жертв Италия (197 человек). Далее идут Иран (124), Южная Корея (42) и США (14).

В России за последние сутки были выявлены шесть случаев заболевания. Всего в стране было 10 инфицированных. Семь из них – граждане РФ, вернувшиеся из Италии.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Китай
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