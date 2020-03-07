Число заболевших коронавирусом превысило 100 тыс. человек

В провинции Хубэй за сутки умерло 28 человек. Общее количество погибших в мире превысило 3400

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Число заболевших коронавирусом во всем мире превысило 100 тысяч человек. При этом число новых случаев заболевания в континентальном Китае продолжает снижаться.

По данным комиссии по здравоохранению КНР, по итогам 6 марта в стране зафиксировано 99 новых случаев заражения коронавирусом, что на 44 меньше чем сутками ранее. Умерли 28 человек. Все скончавшиеся – жители провинции Хубэй, где и была впервые зафиксирована вспышка новой болезни.

Власти Китая также сообщили, что только за последние сутки 1678 человек были выписаны, а 4873 человека освобождены из карантина.

По подсчетам SCMP всего в разных странах мира коронавирусом заразились более 100,7 тыс. человек. 3455 умерли, более 55 тыс. выздоровели. Абсолютно большее число погибших и выписанных – жители Китая.

На втором месте после КНР по числе жертв Италия (197 человек). Далее идут Иран (124), Южная Корея (42) и США (14).