Путин назвал причину востребованности поправок в Конституцию

Востребованность поправок в Конституцию связана с кардинальным изменением ситуации в стране. Об это заявил президент России Владимир Путин, передает «РИА Новости».

«Многие из вас в разное время и в разных ситуациях говорили о том, что этот Основной закон принимался в особых условиях», — сказал глава государства на встрече с лидерами фракций Госдумы.

Путин отметил, что с момента принятия Конституции Россия стала «по сути, другой страной». Глава государства заявил, что обновленный Основной закон должен объединять людей, независимо от национальности, вероисповедания, достатка и региона проживания.

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля. В среду, 4 марта, комитет Госдумы по законодательству и госстроительству одобрил и учел 45 поправок и отклонил еще 42. РБК писал, что ни одна из инициатив президента не была отклонена. Среди принятых поправок комитет принял запрет занимать пост президента более двух сроков, закрепление нормы о неприкосновенности бывших российских лидеров и другие.