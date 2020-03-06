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Поправки в Конституцию ,  
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Путин назвал причину востребованности поправок в Конституцию

Востребованность поправок в Конституцию связана с кардинальным изменением ситуации в стране. Об это заявил президент России Владимир Путин, передает «РИА Новости».

«Многие из вас в разное время и в разных ситуациях говорили о том, что этот Основной закон принимался в особых условиях», — сказал глава государства на встрече с лидерами фракций Госдумы.

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Путин отметил, что с момента принятия Конституции Россия стала «по сути, другой страной». Глава государства заявил, что обновленный Основной закон должен объединять людей, независимо от национальности, вероисповедания, достатка и региона проживания.

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля. В среду, 4 марта, комитет Госдумы по законодательству и госстроительству одобрил и учел 45 поправок и отклонил еще 42. РБК писал, что ни одна из инициатив президента не была отклонена. Среди принятых поправок комитет принял запрет занимать пост президента более двух сроков, закрепление нормы о неприкосновенности бывших российских лидеров и другие.

Теги: Владимир Путин, Конституция, поправки
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