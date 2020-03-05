Храм Рождества Христова в Вифлееме закроют из-за коронавируса

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Министерство здравоохранения Палестины заявило о закрытии храма Рождества Христова в Вифлееме в ближайшее время в целях профилактики коронавируса. Об этом сообщает палестинское агентство новостей Wafa.

Палестинские чиновники приняли решение закрыть религиозный центр после распространения вируса на Ближнем Востоке. Храм постановили закрыть с 16:00 по местному времени (17:00 мск), передает издание The Times of Israel.

Все массовые мероприятия в городе и близлежащих деревнях власти призвали отменить, все учебные заведения и религиозные центры закрыть. Экстренные меры вводятся на 14 дней.

Как передает ежедневная газета Саудовской Аравии Arab News слова анонимного источника из церковных кругов, религиозные власти уважают решение и ставят безопасность на первое место.