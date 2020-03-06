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Вирус из Китая ,  
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В Британии умер первый зараженный новым коронавирусом

В Великобритании зафиксировали первый случай смерти от нового коронавируса, сообщает The Guardian со ссылкой на сообщение Королевской больницы Беркшира. Это женщина возрастом старше 70 лет, говорится в сообщении.

Премьер страны Борис Джонсон выразил соболезнование родным жертвы.

Число заболевших коронавирусом за пределами КНР превысило 10 тыс. человек
Общество

Число случаев заражения вирусом в стране возросло до 115 человек. По меньшей мере восемь человек заболели, не выезжая за границу.

Вспышка ранее неизвестного типа коронавируса произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Впоследствии случаи заражения выявили на всей территории Китая, а также в Японии, Таиланде, США, Франции, Великобритании, Италии, России, Белоруссии и других странах.

В Швейцарии от коронавируса умер первый человек
Общество

По данным Всемирной организации здравоохранения на 4 марта, за пределами КНР случаи заболевания выявили в 76 странах. Там погибли 214 человек, а число заразившихся превысило 12,6 тыс.

Теги: Великобритания, коронавирус
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