В Британии умер первый зараженный новым коронавирусом

В Великобритании зафиксировали первый случай смерти от нового коронавируса, сообщает The Guardian со ссылкой на сообщение Королевской больницы Беркшира. Это женщина возрастом старше 70 лет, говорится в сообщении.

Премьер страны Борис Джонсон выразил соболезнование родным жертвы.

Число случаев заражения вирусом в стране возросло до 115 человек. По меньшей мере восемь человек заболели, не выезжая за границу.

Вспышка ранее неизвестного типа коронавируса произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Впоследствии случаи заражения выявили на всей территории Китая, а также в Японии, Таиланде, США, Франции, Великобритании, Италии, России, Белоруссии и других странах.