Число заболевших коронавирусом за пределами КНР превысило 10 тыс. человек

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) за минувшие сутки зафиксировала более 1,9 тыс. новых случаев заражения новым коронавирусом, из них более 1,7 тыс. за пределами Китая. Об этом сообщается в выпущенном в среду информационном бюллетене организации.

По данным организации, за последние сутки во всем мире заболели 1922 человека. В Китае, где произошла вспышка вируса, зарегистрировали 130 новых случаев заражения, еще 1792 человека заболели за пределами КНР.

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