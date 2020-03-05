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Власти Петербурга поддержали решение об отмене ПМЭФ из-за коронавируса

Фото: Роман Пименов / ТАСС

Власти Санкт-Петербурга полностью поддерживают решение российского кабмина об отмене Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) из-за коронавируса 2019-nCoV. Об этом заявил вице-губернатор Петербурга Евгений Елин, сообщается на сайте администрации города.

По его словам, для города отмена форума является очень неприятным известием, однако администрация не имеет права подвергать угрозе гостей и участников.

«Понимаем мотивы, разделяем опасения и полностью поддерживаем решение правительства», — сказал Елин.

О том, что в 2020 году ПМЭФ не будет проводиться, сообщил ранее 5 марта первый вице-премьер Андрей Белоусов. Как пояснил Белоусов, решение было принято оргкомитетом форума в целях защиты здоровья российских граждан, гостей и участников мероприятия.

Белоусов заявил об отмене ПМЭФ из-за коронавируса
Бизнес

До этого пять источников РБК сообщали, что власти страны обсуждают возможность отмены или переноса форума из-за распространения коронавируса.

В этом году ПМЭФ должен был пройти в Петербурге с 3-го по 6 июня.

12 февраля стало известно, что из-за угрозы распространения коронавируса 2019-nCoV в Барселоне был отменен Всемирный мобильный конгресс — одна из крупнейших выставок производителей мобильных гаджетов.

Теги: коронавирус, Санкт-Петербург, ПМЭФ
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