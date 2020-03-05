В Госдуме предложат сократить срок оферты миноритариям Сбербанка

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Срок оферты по выкупу акций Сбербанка для миноритарных акционеров может быть сокращен в несколько раз. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, пишет ТАСС.

По его словам, в законопроект о продаже акций Сбербанка правительству России будет внесена поправка, которая уменьшит период возможного выкупа акций миноритариями с 70–80 дней до 20–30 дней.

«Мы уточняем срок принятия обязательного предложения и предлагаем, что он не может быть менее чем 20 и более чем 30 дней», — сказал Николаев.

Также комитет рекомендовал принять законопроект во втором чтении, которое должно состояться 11 марта.