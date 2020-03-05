В Казани столкнулись два грузовых поезда

Фото: МЧС России

В Татарстане в результате бокового столкновения двух грузовых поездов с рельсов сошли пять вагонов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.

Информация об инциденте поступила дежурным в 16:47 по местному времени (совпадает с московским). На станции Юдино в Кировском районе Казани столкнулись два порожних состава.

«Произошел сход колесных пар двух вагонов, и три вагона находятся под углом 45 градусов. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

На место происшествия направлен восстановительный поезд. Инцидент не привел к задержкам движения пассажирских поездов.