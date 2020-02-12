В Амурской области сошли с путей семь вагонов грузового поезда

Семь вагонов грузового поезда сошли с рельсов на Забайкальской железной дороге в Амурской области. В результате инцидента никто не пострадал, угрозы экологии также нет, сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.

Вагоны сошли с рельсов в 17:50 мск на перегоне Ерофей Павлович — Сегачама. Для ликвидации последствий происшествия туда направили восстановительные поезда. Также для координации работ по устранению последствий инцидента на Забайкальской железной дороге создали оперативный штаб.

«Причины происшествия устанавливаются», — добавили в пресс-службе.

В конце января в Иркутской области с рельсов сошли 30 вагонов грузового поезда с углем. Пострадавших в результате инцидента также не было. Из-за происшествия примерно на два часа задержались три пассажирских поезда.