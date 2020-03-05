Жителя Калуги приговорили к пяти годам за комментарий о взрыве в УФСБ

Иван Любшин (Фото: lubszyn / VK)

Суд в Калуге приговорил местного жителя Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима, признав виновным в оправдании терроризма из-за комментария во «ВКонтакте». Об этом РБК сообщила адвокат Любшина Татьяна Молоканова.

«Второй западный окружной военный суд приговорил Ивана Любшина к пяти годам двум месяцам колонии общего режима по ст. 205.2 ч. 2 (оправдание терроризма)», — сказала Молоканова.

Как сообщил в своем Telegram-канале глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, изначально прокурор запрашивал для него шесть лет и один месяц заключения. Защита обвиняемого настаивала на оправдательном приговоре.

РБК направил запрос в пресс-службу Второго западного окружного военного суда.

Как пишет Meduza, Любшина задержали 15 октября 2019 года после комментария во «ВКонтакте» к новости про взрыв в приемной ФСБ в Архангельске в 2018 году. Любшин заявлял об избиении при задержании, однако военный следственный отдел СК по Калужскому гарнизону отказался возбудить уголовное дело по его заявлению, писала «Новая газета» со ссылкой на правозащитную организацию «Зона права».