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Жителя Калуги приговорили к пяти годам за комментарий о взрыве в УФСБ

Иван Любшин (Фото: lubszyn / VK)

Суд в Калуге приговорил местного жителя Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима, признав виновным в оправдании терроризма из-за комментария во «ВКонтакте». Об этом РБК сообщила адвокат Любшина Татьяна Молоканова.

«Второй западный окружной военный суд приговорил Ивана Любшина к пяти годам двум месяцам колонии общего режима по ст. 205.2 ч. 2 (оправдание терроризма)», — сказала Молоканова.

Как сообщил в своем Telegram-канале глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, изначально прокурор запрашивал для него шесть лет и один месяц заключения. Защита обвиняемого настаивала на оправдательном приговоре.

РБК направил запрос в пресс-службу Второго западного окружного военного суда.

Как пишет Meduza, Любшина задержали 15 октября 2019 года после комментария во «ВКонтакте» к новости про взрыв в приемной ФСБ в Архангельске в 2018 году. Любшин заявлял об избиении при задержании, однако военный следственный отдел СК по Калужскому гарнизону отказался возбудить уголовное дело по его заявлению, писала «Новая газета» со ссылкой на правозащитную организацию «Зона права».

Взрыв в приемной ФСБ произошел 31 октября 2018 года. По версии Следственного комитета, 17-летний подросток принес в приемную УФСБ в Архангельске самодельное взрывное устройство. Он погиб, еще трое человек были ранены. Происшествие квалифицировали как теракт.

Позднее против псковской журналистки Светланы Прокофьевой было возбуждено уголовное дело за оправдание терроризма. В эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» она рассуждала о причинах поступка подростка в Архангельске. Текст ее выступления позднее опубликовали на сайте издания «Псковская лента новостей». После этого против нее завели дело.

В декабре 2019 года Прокофьева сообщила, что ее дело вернули на доследование. Она допустила, что прокурор отказался утверждать обвинительное заключение из-за лингвистических экспертиз, которые заказали защита журналистки и следствие. Экспертизы противоречат друг другу, отмечала она.

Теги: суд, терроризм, комментарий, новости РБК
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