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Журналистка сообщила о возврате дела об оправдании террора следователям

Уголовное дело в отношении журналистки из Пскова Светланы Прокопьевой, которую обвиняют в оправдании терроризма, вернули на доследование, рассказала она РБК. По ее словам, «есть только информация, что с сегодняшнего дня [дело отправлено на] доследование». 

Прокопьева добавила, что пока не знает, из-за каких нарушений прокурор отказался утверждать обвинительное заключение. «Предполагаем, что дело в выводах экспертиз, которые заказывали мы и следствие, — они прямо противоречат друг другу. Видимо, нужна еще одна, окончательная, экспертиза», — сказала местная журналистка. 

Следственный комитет возобновил расследование дела против Светланы Прокопьевой об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК), заявила «Интерфаксу» ее адвокат Татьяна Мартынова. По словам защитника, по данному делу могут назначить дополнительную экспертизу. По этой статье ей может грозить до семи лет лишения свободы.  

Оправдание терроризма следствие усмотрело в ее публикации и выступлении в радиоэфире, в которых она говорила о причинах поступка 17-летнего жителя Архангельска, который 31 октября 2018 года внес самодельную бомбу в региональное управление ФСБ и совершил самоподрыв. Речь идет о программе «Минутка просветления», которая вышла в ноябре 2018 года на «Эхе Москвы в Пскове». По мнению СК, Прокопьева связала причину теракта с несоблюдением властями «законных прав и свобод граждан» и действиями правоохранительных органов.

Теги: Псков, оправдание терроризма
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