ЦОДД предупредил московских автомобилистов о «цветочных заторах»

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Водители Москвы 6 марта могут столкнуться с «цветочными заторами», начиная с обеда. Об этом Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщил на своей странице в Twitter.

В связи с наступающими праздниками высока вероятность пробок около Киевского и Рижского рынков, «в центре и на вылетных», уточняется в сообщении. «Планируйте автопоездки до 15:00 или после 20:00, а подарки в течение дня лучше развозить на гортранспорте», — указывается в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в течение всего Международного женского дня проезд на общественном транспорте Москвы и области для женщин будет бесплатным. Кроме того, как уточнил губернатор Московской области Андрей Воробьев, бесплатным будет проезд для женщин на электричках.