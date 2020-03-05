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Эксперты оценили инициативу изменить систему оплаты отпусков и декретов

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Инициатива перенести обязанности оплат больничных листов, декретных и очередных отпусков с работодателей на Фонд социального страхования является в большей мере положительной. Об этом РБК заявил исполнительный директор юридической компании «Глазунов и Семенов» Дмитрий Семенов.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу правительства сообщила, что в России готовят масштабную реформу системы оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков. Планируется, что уже с 2021 года вместо работодателей их будет компенсировать Фонд социального страхования.

«В настоящий момент наличие подобной обязанности у работодателя создает проблемы как для работников, так и для работодателей. Бывают случаи, когда работники не получают свои оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков в связи с недобросовестным поведением работодателей либо по независящим напрямую от сторон причинам», — сказал он.

Некоторые работодатели, по его мнению, могут воспринимать ведение официально устроенного сотрудника как тяжелое бремя, поэтому нередко оформляют своих сотрудников неофициально.

Таким образом, перенос данных обязанностей на Фонд социального страхования поможет обезопасить сотрудников от проблем с выплатами. В то же время для реализации данной инициативы фонд будет нуждаться в новой системе администрирования указанных выплат.

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«Одной из положительных сторон указанной инициативы также будет снижение количества мошеннических действий, которые осуществляются с подложными документами. Предоставление подложного больничного листа работодателю воспринимается многими работниками как совершение мелкого проступка. В то время как предоставление подложного документа в государственный фонд является для обывателя обманом государства», — пояснил эксперт.

Он добавил, что в процессе подведения итогов экспериментов реализации указанной инициативы будут выявлены ее слабые стороны и учтены мнения как работников и работодателей, так и профсоюзов и государственных органов.

Руководитель практики частного права национальной юридической службы «Амулекс» Елена Проскурова, в свою очередь, назвала инициативу опрометчивой. По ее мнению, предложение не будет поддержано.

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«Данное предложение не найдет поддержки, поскольку при исчислении среднего заработка принимаются следующие показатели дохода работника: заработная плата, в том числе и ее повышение, премии и вознаграждения, компенсационные и стимулирующие выплаты», — заявила она в разговоре с РБК.

Проскурова пояснила, что данные выплаты находятся в ведении бухгалтера организации, поэтому работодатели будут должны передавать расширенные сведения по всем работникам в фонд. Она также выразила недоумение, кто будет нести ответственность в случае несвоевременных выплат, если данные полномочия перейдут фонду. При этом, добавила Проскурова, на самом работнике инициатива не может никак отразиться.

Теги: эксперты, реформа, оплата, отпуск, декрет, новости РБК
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