Эксперты оценили инициативу изменить систему оплаты отпусков и декретов

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Инициатива перенести обязанности оплат больничных листов, декретных и очередных отпусков с работодателей на Фонд социального страхования является в большей мере положительной. Об этом РБК заявил исполнительный директор юридической компании «Глазунов и Семенов» Дмитрий Семенов.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу правительства сообщила, что в России готовят масштабную реформу системы оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков. Планируется, что уже с 2021 года вместо работодателей их будет компенсировать Фонд социального страхования.

«В настоящий момент наличие подобной обязанности у работодателя создает проблемы как для работников, так и для работодателей. Бывают случаи, когда работники не получают свои оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков в связи с недобросовестным поведением работодателей либо по независящим напрямую от сторон причинам», — сказал он.

Некоторые работодатели, по его мнению, могут воспринимать ведение официально устроенного сотрудника как тяжелое бремя, поэтому нередко оформляют своих сотрудников неофициально.

Таким образом, перенос данных обязанностей на Фонд социального страхования поможет обезопасить сотрудников от проблем с выплатами. В то же время для реализации данной инициативы фонд будет нуждаться в новой системе администрирования указанных выплат.