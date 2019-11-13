Максимальный размер декретных выплат в 2020 году составит 322 тыс. руб.

Максимальный размер пособия для женщин, которые ушли в отпуск по беременности и родам, с 1 января 2020 года возрастет до 322 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования (ФСС).

«Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска с 01.01.2020 составит 322 190,40 руб.», — заявил представитель фонда.

Сейчас максимальная сумма пособия по беременности и родам составляет 301 тыс. руб. В 2018 году женщины могли рассчитывать на 282 тыс. руб.

В ФСС пояснили, что размер пособия рассчитывается по зарплате за два предыдущих года, однако сумма выплат не должна превысить предельную базу.

Максимальные ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до полутора лет увеличится до 28 тыс. руб. Сейчас максимальная ежемесячная выплата составляет 26 тыс. руб., в 2018 году она достигала 24 тыс. руб.