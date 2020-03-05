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Четвертый за день «заминированный» самолет приземлился в Новосибирске

Самолет авиакомпании S7, о минировании которого сообщили неизвестные, благополучно приземлился в аэропорту Толмачево в Новосибирске. Об этом РБК сообщили в пресс-службе аэровокзала.

«Посадка произошла в 18:09 по местному времени (14:09 мск)», — уточнил представитель аэропорта.

Этот борт стал четвертым «заминированным» воздушным судном за день. В правоохранительных органах сообщили ТАСС, что поступившая угроза о заложенном взрывном устройстве на борту самолета Airbus А320 рейса Владивосток — Новосибирск не подтвердилась.

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Ранее сообщалось, что три самолета, совершавшие рейсы из Москвы в Омск и Сыктывкар и из Санкт-Петербурга в Симферополь, получили после вылета анонимные сообщения о заложенных бомбах.

Во вторник, 3 марта, еще два лайнера, следовавшие по маршрутам Новосибирск — Москва и Владивосток — Москва, совершили экстренные посадки в Перми и Хабаровске соответственно из-за поступивших сообщений о минировании.

Теги: самолет, Новосибирск, посадка, сообщение о бомбе, новости РБК
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