Четвертый за день «заминированный» самолет приземлился в Новосибирске

Самолет авиакомпании S7, о минировании которого сообщили неизвестные, благополучно приземлился в аэропорту Толмачево в Новосибирске. Об этом РБК сообщили в пресс-службе аэровокзала.

«Посадка произошла в 18:09 по местному времени (14:09 мск)», — уточнил представитель аэропорта.

Этот борт стал четвертым «заминированным» воздушным судном за день. В правоохранительных органах сообщили ТАСС, что поступившая угроза о заложенном взрывном устройстве на борту самолета Airbus А320 рейса Владивосток — Новосибирск не подтвердилась.

Ранее сообщалось, что три самолета, совершавшие рейсы из Москвы в Омск и Сыктывкар и из Санкт-Петербурга в Симферополь, получили после вылета анонимные сообщения о заложенных бомбах.