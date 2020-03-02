Синоптики пообещали москвичам апрельскую погоду в марте

В Москве температура воздуха может перекрыть абсолютные максимумы 5 и 6 марта, сообщила РБК главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, в четверг, 5 марта, воздух может прогреться от плюс 10 до плюс 12 градусов, а в пятницу — от плюс 9 до плюс 11 градусов.

«В целом, такая температура не характерна для этих чисел марта, в это время среднесуточная температура должна быть около минус 3-5 градусов, цифры же, которые мы ожидаем, больше характерны для середины апреля», — сказала она.

По данным Гидрометцентра, в четверг температура воздуха поднимется до 13 градусов тепла в Москве, а в Подмосковье — до 14 градусов. В центре отметили, что температурным рекордом для 5 марта было 8,9 градуса, «так что вполне вероятно», что рекорды обновятся.