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Новак объяснил свой уход с заседания комитета ОПЕК+

Александр Новак (Фото: Олег Яковлев для РБК)

Министр энергетики России Александр Новак, покинув 4 марта заседание мониторингового комитета ОПЕК+ до его завершения, действовал по плану. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Планово», — ответил он на вопрос журналистов, входило ли такое завершение участия в заседании в его планы.

Министр также утвердительно ответил на вопрос, намерен ли он вернуться на министерскую встречу ОПЕК+ в Вену 6 марта.

О том, что Новак покинул заседание комитета ОПЕК+ до его официального окончания, стало известно 4 марта. На этом фоне, писал Bloomberg, произошло снижение цен на нефть. Так, если в течение среды стоимость барреля Brent на торгах в Лондоне достигла $53, то вечером значение опустилось до $51,28.

Страны-участницы соглашения ОПЕК+ решают вопрос изменения условий сделки о сокращении добычи нефти в связи со вспышкой коронавируса. 5 марта пройдет заседание стран ОПЕК, а 6 марта — всех стран ОПЕК+. В начале февраля Россия отказалась дополнительно сокращать из-за эпидемии добычу во втором квартале 2020 года.

Теги: ОПЕК+, Александр Новак, заседание, комитет
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