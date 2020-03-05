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Рада рассмотрит вопрос о недоверии генпрокурору Украины

Руслан Рябошапка (Фото: president.gov.ua / Wikimedia.org)

В Верховной раде Украины рассмотрят вопрос выражения недоверия генпрокурору страны Руслану Рябошапке, указано в повестке дня внеочередного заседания украинского парламента.

Это единственный вопрос, который будет рассмотрен на внеочередном заседании Рады 5 марта.

Накануне председатель Рады Дмитрий Разумков объявил, что созывает внеочередное пленарное заседание парламента по требованию 152 народных депутатов (для созыва внеочередного заседания нужно как минимум 150 подписей), передает УНИАН.

4 марта временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова заявила, что Рябошапка не назначает процессуальных руководителей на уголовные дела, сообщает «Страна.ua». По словам Венедиктовой, сейчас более чем в 1 тыс. производств ГБР не назначены процессуальные руководители и соответственно расследование заблокировано. «Но самое страшное в этой ситуации, что генеральный прокурор отрицает этот факт», — отметила она.

Руслан Рябошапка занимает должность генерального прокурора с 2019 года. Ранее он был заместителем главы офиса президента Украины.

В июне 2019 года президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду представление на увольнение предшественника Рябошапки — генерального прокурора Юрия Луценко. Луценко счел представление незаконным, заявив, что для его увольнения требуется либо заявление по собственному желанию, либо недоверие депутатов Рады. В конце августа он написал заявление об увольнении.

Теги: генеральный прокурор, Украина, Верховная рада
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