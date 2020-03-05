Зеленский не стал пожимать руку раскритиковавшему его депутату Гончаренко

Президент Украины Владимир Зеленский отказался пожимать руку депутату Верховной р

ады от фракции «Европейская солидарность» Алексею Гончаренко после того, как тот раскритиковал украинского лидера. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Инцидент произошел 4 марта в ходе рассмотрения на внеочередном заседании Рады вопроса о назначении нового премьер-министра Украины.

В частности, Гончаренко обвинил Зеленского во лжи во время избирательной кампании и кумовстве. Кроме того, депутат заявил, что украинские министры получают слишком высокие зарплаты, а парламентариям от партии «Слуга народа» передают деньги в конвертах.

Как сообщает телеканал, Гончаренко назвал президента Владимира Зеленского персонажем из сериала «Слуга народа» Василием Голобородько.

«Я никак не могу понять, кто это выступает — Голобородько или Зеленский? Если Голобородько, то в конце должен был появиться автомат. А если Зеленский — то к кому вы обращались? Это вы привели это правительство к власти. Это вы виноваты, что в бюджете такая дыра ... Поэтому ваше выступление должен был завершиться следующим: «Я виноват перед народом Украины», — обратился Гончаренко к украинскому президенту.

Сразу после того как народные депутаты проголосовали за новый состав правительства, Зеленский подошел к Гончаренко. На опубликованных кадрах видно, что депутат протянул президенту руку, однако тот решил воздержаться от рукопожатия.

Впоследствии Гончаренко в своем Telegram-канале сообщил, что Зеленский попросил его не переходить на личности. Он также отметил, что президенту необходимо стать личностью, чтобы остаться в истории Украины.

Верховная рада Украины проголосовала за отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука в среду, 4 марта. Новое правительство страны возглавил Денис Шмыгаль.