Гончарук оценил свою работу на посту премьер-министра Украины

Алексей Гончарук (Фото: president.gov.ua)

Глава правительства Украины Алексей Гончарук в ходе выступления на внеочередном заседании Верховной рады подвел итоги работы кабинета министров за последние шесть месяцев, сообщает корреспондент РБК.

По словам Гончарука, полгода — это слишком короткий срок, чтобы оценивать работу правительства. По его словам, кабмин сделал очень много, в том числе обеспечил макроэкономическую стабильность.

Также премьер сообщил, что правительство пресекло многие серые схемы, из-за чего СМИ вылили на него много грязи. «Как сказал президент, в этом правительстве не воровали», — сказал он.

Гончарук также выразил уверенность, что в случае его отставки прежний курс будет сохранен. «Я буду работать над тем, чтобы Украина была успешной, независимо от своего статуса», — сказал премьер.