Гончарук оценил свою работу на посту премьер-министра Украины

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 марта
USD ЦБ: 66,08 (-0,37) Quote, 12:23
Курс евро на 5 марта
EUR ЦБ: 73,74 (-0,2) Quote, 12:23
Власти Италии допустили закрытие школ из-за коронавируса Общество, 18:24 Блумберг отказался продолжать борьбу за пост президента США Политика, 18:22 Данные распространявших фейк о коронавирусе аккаунтов передали силовикам Общество, 18:19 Как справиться со стрессом и не выгореть на работе: девять советов Pro, 18:13 СМИ узнали об обнаружении тела убитой знакомой фигурантов дела «Сети» Общество, 18:08 Путин попросил назвать гуманитарные цели поставок масок за границу Общество, 18:07 Лавров сообщил главе Ирана о готовности помочь в борьбе с коронавирусом Общество, 18:06 Лучшая защита от потрясений: собираем инвестиционный портфель Крипто, 18:01 Актрису Инну Макарову госпитализировали Общество, 17:58 Из-за коронавируса перенесли оба полуфинала Кубка Италии по футболу Спорт, 17:58 Новак и генсек ОПЕК обменялись «приветствием ногами» Общество, 17:51 Рада отправила в отставку премьер-министра Украины Гончарука Политика, 17:49 Главу производителя кораблей «Гепард» и «Торнадо» задержали за взятку Общество, 17:48 Зеленский попросил депутатов Рады оценить работу правительства Гончарука Политика, 17:47
Политика ,  
0 

Гончарук оценил свою работу на посту премьер-министра Украины

Алексей Гончарук (Фото: president.gov.ua)

Глава правительства Украины Алексей Гончарук в ходе выступления на внеочередном заседании Верховной рады подвел итоги работы кабинета министров за последние шесть месяцев, сообщает корреспондент РБК.

По словам Гончарука, полгода — это слишком короткий срок, чтобы оценивать работу правительства. По его словам, кабмин сделал очень много, в том числе обеспечил макроэкономическую стабильность.

Также премьер сообщил, что правительство пресекло многие серые схемы, из-за чего СМИ вылили на него много грязи. «Как сказал президент, в этом правительстве не воровали», — сказал он.

Депутат Рады сообщил о написанном Гончаруком заявлении об отставке
Политика

Гончарук также выразил уверенность, что в случае его отставки прежний курс будет сохранен. «Я буду работать над тем, чтобы Украина была успешной, независимо от своего статуса», — сказал премьер.

Перед Гончаруком, написавшим, по данным СМИ, заявление об отставке, выступил президент Владимир Зеленский, который предложил депутатам проголосовать по вопросу о судьбе кабинета министров.

Теги: премьер-министр, Украина, отставка
Материалы по теме
В кабмине Украины опровергли информацию о поданном Гончаруком иске
Политика
Депутат Рады сообщил о написанном Гончаруком заявлении об отставке
Политика
Гончарук отреагировал на отказ Зеленского поддержать его отставку
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter