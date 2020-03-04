Зеленский попросил депутатов Рады оценить работу правительства Гончарука

Алексей Гончарук и Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский попросил депутатов Верховной рады дать оценку работе правительства Алексея Гончарука, сообщает корреспондент РБК.

«Прошу народных депутатов дать оценку заявлению (Гончарука об отставке. — РБК) своим личным голосованием», — заявил украинский лидер.

Ранее сообщалось, что Алексей Гончарук написал заявление об отставке 3 марта после встречи с Зеленским. Позже депутат пропрезидентской партии «Слуга народа» Михаил Радуцкий сообщил, что фракция согласовала кандидатуру Дениса Шмыгаля на пост нового главы правительства.



Зеленский, подводя итоги деятельности Гончарука, отметил, что у его правительства есть успехи, «но украинцам этого мало». По словам президента, ошибки правительства привели к падению промышленного производства на протяжении четырех месяцев подряд, а также к хаосу в коммунальных платежах, в котором запутались граждане Украины.