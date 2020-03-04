Зеленский попросил депутатов Рады оценить работу правительства Гончарука
Президент Украины Владимир Зеленский попросил депутатов Верховной рады дать оценку работе правительства Алексея Гончарука, сообщает корреспондент РБК.
«Прошу народных депутатов дать оценку заявлению (Гончарука об отставке. — РБК) своим личным голосованием», — заявил украинский лидер.
Ранее сообщалось, что Алексей Гончарук написал заявление об отставке 3 марта после встречи с Зеленским. Позже депутат пропрезидентской партии «Слуга народа» Михаил Радуцкий сообщил, что фракция согласовала кандидатуру Дениса Шмыгаля на пост нового главы правительства.
Зеленский, подводя итоги деятельности Гончарука, отметил, что у его правительства есть успехи, «но украинцам этого мало». По словам президента, ошибки правительства привели к падению промышленного производства на протяжении четырех месяцев подряд, а также к хаосу в коммунальных платежах, в котором запутались граждане Украины.