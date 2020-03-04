Лавров сообщил главе Ирана о готовности помочь в борьбе с коронавирусом

Фото: Ahmad Halabisaz / Xinhua / Global Look Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил своему иранскому коллеге Мохаммаду Джаваду Зарифу соболезнования в связи с гибелью людей, ставших жертвами коронавирусной инфекции COVID-19.

В сообщении МИДа говорится, что Лавров в ходе телефонного разговора с Зарифом подтвердил готовность России оказать помощь в противодействии дальнейшему распространению COVID-19.

3 марта посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали сообщил, что Иран обратился к России с просьбой предоставить гуманитарную помощь из-за вспышки коронавируса в стране.

По последним данным Минздрава Ирана, число заразившихся коронавирусом достигло 2922, умерли 92 человека.