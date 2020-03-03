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В Иране число зараженных коронавирусом превысило 2,3 тыс. человек

Фото: Ahmad Halabisaz / XinHua / Global Look Press

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Иране возросло до 2336, тогда как накануне сообщалось о 1,5 тыс. заболевших. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Ирана Алиреза Раиси, передает Mehr. Число жертв достигло 77.

Ранее положительными оказались анализы на коронавирус вице-президента Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар и заместителя министра здравоохранения Ирана Ираджа Харирчи, в настоящее время они проходят лечение. Кроме того, умерли заразившиеся коронавирусом верховный член Совета по целесообразности (совещательного органа при высшем руководителе) Мохаммад Мирмохаммади и бывший посол Ирана в Ватикане Хади Хосроушахи.

Иран попросил у России помощь в борьбе с коронавирусом
Общество

Иран ввел ряд мер из-за коронавируса, отменив пятничные молитвы и закрыв въезд в страну для граждан Китая. Кроме того, Корпус стражи исламской революции Ирана (КСИР) объявил о создании штаб-квартиры по борьбе с коронавирусом.

Ранее 3 марта стало известно, что Иран обратился к России с просьбой о помощи в связи с распространением эпидемии. По словам посла Исламской Республики в России Казема Джалали, ведутся переговоры об оказании Москвой гуманитарной помощи Тегерану. Некоторые европейские страны — Франция, Германия и Великобритания — уже выделили средства на поддержку Ирана в борьбе с вирусом.

На сегодняшний день в мире заражены коронавирусом более 90 тыс. человек из 64 стран, умерли более 3 тыс. заразившихся.

Теги: коронавирус, Иран, эпидемия
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