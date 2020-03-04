Путин попросил назвать гуманитарные цели поставок масок за границу

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Президент России Владимир Путин выразил сомнение в целесообразности вывоза из страны за границу медицинских масок в гуманитарных целях. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

На совещании с членами правительства вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что премьер-министр принял решение об ограничении экспорта средств индивидуальной защиты за пределы страны. Таким образом, подобная продукция может вывозиться за рубеж только в гуманитарных целях по решению президента и правительства.

«Что это за гуманитарные случаи, когда можно поставлять эти маски за границу?» — спросил Путин. В ответ на слова Голиковой, напомнившей о поставках масок в Китай, президент ответил: «Понятно, но если у нас у самих не хватает?»

4 марта стало известно, что Россия ввела запрет на вывоз из страны до 1 июня 2020 года ряда медицинских изделий, в том числе защитных масок и бинтов. Запрет также касается одноразовых костюмов химической защиты, респираторов определенного вида, бахил, марли, дезинфицирующих средств, хирургических халатов и перчаток. В постановлении указано, что исключения не распространяются на вывоз с целью оказания международной гуманитарной помощи другим государствам или вывоз для личного пользования.