Сотрудник Европейского оборонного агентства заразился коронавирусом

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У одного из сотрудников Европейского оборонного агентства (ЕDА) обнаружили коронавирус. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

Неназванный работник службы почувствовал недомогание 29 февраля и с тех пор находился на карантине дома. С тех пор он не появлялся на работе, его заболевание протекает в легкой форме. Отмечается, что заболевший недавно посещал Италию и вернулся в Брюссель 23 февраля.

ЕDА попросило своих сотрудников, тесно контактировавших с заболевшим за четыре дня до проявление симптомов коронавируса, оставаться в изоляции две недели. Кроме того, в качестве меры предосторожности до 13 марта отменены все совещания, которые планировалось провести на территории агентства или за его пределами. Сотрудники агентства также не будут посещать иные встречи за пределами EDA до того же дня.