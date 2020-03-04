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Вирус из Китая ,  
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Сотрудник Европейского оборонного агентства заразился коронавирусом

Фото: Omar Marques / Getty Images

У одного из сотрудников Европейского оборонного агентства (ЕDА) обнаружили коронавирус. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

Неназванный работник службы почувствовал недомогание 29 февраля и с тех пор находился на карантине дома. С тех пор он не появлялся на работе, его заболевание протекает в легкой форме. Отмечается, что заболевший недавно посещал Италию и вернулся в Брюссель 23 февраля.

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ЕDА попросило своих сотрудников, тесно контактировавших с заболевшим за четыре дня до проявление симптомов коронавируса, оставаться в изоляции две недели. Кроме того, в качестве меры предосторожности до 13 марта отменены все совещания, которые планировалось провести на территории агентства или за его пределами. Сотрудники агентства также не будут посещать иные встречи за пределами EDA до того же дня.

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Как уточняет Euractiv, это первый подтвержденный случай заражения коронавирусом в институтах ЕС.

Всего в мире коронавирусом на 4 марта, по данным SCMP, заражено более 92 тыс. человек, умерли более 3,2 тыс. Вирус распространился на территории 72 стран за пределами Китая.

Теги: коронавирус, ЕС, Евросоюз
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