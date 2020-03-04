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Адвокат фигуранта дела «Сети» ответила на обвинения его в убийстве

Адвокат фигуранта «дела «Сети» Дмитрия Пчелинцева Оксана Маркеева заявила, что слова его знакомого Алексея Полтавца не соответствуют действительности. В интервью «Медузе» Полтавец рассказал, что убил жителя Пензы Артема Дорофеева, и обвинял Пчелинцева в причастности к этому преступлению, а также убийству девушки Дорофеева Екатерины Левченко.

Полтавец утверждает, что в апреле 2017 года он, фигурант «пензенского дела» Максим Иванкин и их друзья Дорофеев и Левченко, уехали из Пензы в Рязань, опасаясь преследования по делу о наркотиках. Они прожили в городе несколько недель, затем Левченко и Дорофеев решили вернуться в Пензу, чтобы сдаться полиции. По словам Полтавца, это не понравилось Иванкину и другому фигуранту дела «Сети», Дмитрию Пчелинцеву, и те решили убить пару.

«Мы приняли решение больше не комментировать эту ситуацию. Сейчас работает Следственный комитет, он разберется в деле. Это самая объективная возможность при условии, что СК действительно будет не ангажирован в этом случае», — сказала Маркеева РБК.

По ее словам, следствие должно было давно возбудить уголовное дело по факту пропажи Екатерины Левченко. «Информация, опубликованная «Медузой», повлияла на родителей Кати, так как ранее у них была иная позиция. Но родителей понять можно, они потеряли ребенка», — добавила юрист.

Мать Левченко Татьяна в разговоре с РБК призналась, что не читала материал «Медузы», написанный со слов Полтавца. «Если я буду это читать, я просто не смогу дальше думать ни о чем другом. Не могу сказать, правду он говорит или нет», — объяснила она.

Женщина сообщила, что в тот же день, когда было заведено уголовное дело, ее «очень долго и подробно» опрашивали следователи. «Я очень надеюсь, что в этом деле будет найдена правда и что-то выяснится. Надеюсь, что следствие будет честным и справедливым» — добавила мать пропавшей девушки.

Левченко отметила, что не хочет делать преждевременных выводов в отношении Максима Иванкина [по версии Полтавца, убившего Екатерину Левченко]. «Я не знаю, что там произошло, я просто стараюсь сейчас об этом не думать, потому что много всяких чувств, которые мне мешают жить. Нужно сначала выяснить, что случилось на самом деле», — пояснила она.

«Дело «Сети» — это серия уголовных дел против активистов из Пензы и Санкт-Петербурга, обвиняемых в создании одноименной организации. По версии следствия, они собирались устроить атаки на органы власти и офисы «Единой России» во время выборов президента в 2018 году и чемпионата мира по футболу. При обысках у обвиняемых нашли оружие.

В феврале суд приговорил семерых обвиняемых по «делу «Сети» к срокам от шести до 18 лет колонии. Дмитрий Пчелинцев получил 18 лет заключения за создание террористического сообщества и участие в нем, а Максим Иванкин — 13 лет. Осужденные утверждают, что организации «Сеть» не существовало, а «полевые выходы», которые следователи называли отработкой боевых действий, были игрой в страйкбол. Они заявляют, что давали показания под пытками со стороны сотрудников ФСБ и следователей.

21 февраля издание «Медуза» опубликовало расследование, в котором сообщалось о возможной причастности некоторых фигурантов дела к убийству Екатерины Левченко и Артема Дорофеева, пропавших в 2017 году. В публикации говорится, что ФСБ знала о подозрениях в причастности фигурантов «дела «Сети» к убийству.

После этого родители Левченко обратились в прокуратуру с просьбой проверить эту информацию. 27 февраля управление СКР по Пензенской области сообщило о возбуждении уголовного дела.

Теги: новости РБК, Пенза, Санкт-Петербург, терроризм, убийство
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