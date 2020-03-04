Адвокат фигуранта дела «Сети» ответила на обвинения его в убийстве

Адвокат фигуранта «дела «Сети» Дмитрия Пчелинцева Оксана Маркеева заявила, что слова его знакомого Алексея Полтавца не соответствуют действительности. В интервью «Медузе» Полтавец рассказал, что убил жителя Пензы Артема Дорофеева, и обвинял Пчелинцева в причастности к этому преступлению, а также убийству девушки Дорофеева Екатерины Левченко.

Полтавец утверждает, что в апреле 2017 года он, фигурант «пензенского дела» Максим Иванкин и их друзья Дорофеев и Левченко, уехали из Пензы в Рязань, опасаясь преследования по делу о наркотиках. Они прожили в городе несколько недель, затем Левченко и Дорофеев решили вернуться в Пензу, чтобы сдаться полиции. По словам Полтавца, это не понравилось Иванкину и другому фигуранту дела «Сети», Дмитрию Пчелинцеву, и те решили убить пару.

«Мы приняли решение больше не комментировать эту ситуацию. Сейчас работает Следственный комитет, он разберется в деле. Это самая объективная возможность при условии, что СК действительно будет не ангажирован в этом случае», — сказала Маркеева РБК.

По ее словам, следствие должно было давно возбудить уголовное дело по факту пропажи Екатерины Левченко. «Информация, опубликованная «Медузой», повлияла на родителей Кати, так как ранее у них была иная позиция. Но родителей понять можно, они потеряли ребенка», — добавила юрист.

Мать Левченко Татьяна в разговоре с РБК призналась, что не читала материал «Медузы», написанный со слов Полтавца. «Если я буду это читать, я просто не смогу дальше думать ни о чем другом. Не могу сказать, правду он говорит или нет», — объяснила она.