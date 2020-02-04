В Минобороны сообщили о подготовке «Белыми касками» провокации в Сирии

Организация «Белые каски» при поддержке запрещенной в России террористической группировки «Хаят Тахрир аш-Шам» готовит провокацию с использованием химических веществ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление российского Центра примирения враждующих сторон (ЦВПС, входит в состав Минобороны России).

По его данным, провокацию планируется инсценировать в населенном пункте Мааррет-эль-Артик. В ней, по данным ведомства, могут принять участие около 200 человек. В их числе — прибывшие в идлибскую зону деэскалации родственники боевиков, а также дети, ранее вывезенные из южных провинций. Для этого «белокасочники» на двух пикапах доставили в регион около 400 литров химического раствора, отметили в ведомстве.

1 февраля руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что сирийская армия в Идлибе обнаружила у боевиков оружие западного производства. По его словам, при отражении атаки террористов сирийские военные захватили или уничтожили 11 танков, девять бронетранспортеров и боевых машин пехоты, 62 пикапа с установленным на них крупнокалиберным вооружением.

«Белые каски» (другое название — «Сирийская гражданская оборона») — неправительственная организация, действующая в Сирии с 2014 года. Целью организации заявлено спасение мирных жителей, пострадавших в ходе боевых действий в Сирии. Организация получила известность после размещения в интернете фото- и видеоматериалов о разрушениях и жертвах атак, которые, по версии организации, стали следствием действий правительства Сирии и его союзников.