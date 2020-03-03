Кремль исключил доклады Путину обо всех экстренных посадках самолетов

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президенту России Владимиру Путину не докладывают о каждом случае экстренных посадок самолетов. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Каждый раз об экстренных посадках президенту не докладывают, только если речь не идет о каких-то подтвержденных случаях», — ответил Песков на вопрос о том, доложили ли президенту о посадках самолетов из-за сообщений о «минировании».

3 марта два самолета в России совершили экстренную посадку из-за угроз о минировании. В аэропорту Перми сел лайнер S7, выполнявший рейс по маршруту Новосибирск — Москва. Причиной стало анонимное сообщение, которое поступило на почту контактного центра. «РИА Новости» со ссылкой на управление ФСБ по Пермскому краю сообщило, что информация о минировании не подтвердилась.

Ранее из-за звонка о минировании в Хабаровске экстренно сел самолет «Аэрофлота», летевший из Владивостока в Москву. После посадки воздушное судно, а также пассажиров проверили, однако бомбу на борту не нашли.