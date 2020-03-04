Блумберг ответил на насмешки Трампа по поводу роста

Майкл Блумберг (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Кандидат в президенты США и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг ответил Дональду Трампу, который ранее в Twitter насмехался над его небольшим ростом, назвав «мини-Майком».

Выступая перед своими сторонниками по итогам «супервторника» (дня праймериз в большинстве американских штатов) Блумберг сказал, что в тех местах, откуда он родом, людей меряют от шеи и выше. Трансляцию вел канал FBN.

В ответ на это Трамп в Twitter написал, что Блумберг стал «главным неудачником» этого дня.

«Его «политические» консультанты его прокатили. 700 миллионов долларов смыло с лица земли, и он получил за это только псевдоним «мини-Майк» и полный крах своей репутации», — заявил президент США.