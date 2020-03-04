Турция планирует разместить дополнительные системы ПВО в Сирии

Анкара в ближайшее время разместит в Сирии дополнительные системы ПВО, способные перехватывать воздушные объекты на средних и малых высотах. Об этом сообщил во вторник глава секретариата оборонной промышленности при администрации президента Турции Исмаил Демир, пишет Daily Sabah.

По словам Демира, в связи с эскалацией конфликта в Идлибе через неделю будет развернута система противовоздушной обороны HİSAR-A (малые высоты), а спустя какое-то время — система ПВО HİSAR-O (средние высоты).

Системы ПВО будут задействованы в том числе в рамках спецоперации «Весенний щит», которую проводит Турция в Сирии с 27 февраля после обстрелов со стороны сирийских правительственных войск.

Анкара заявила, что целью операции являются сторонники президента Башара Асада, атакующие расположения турецких военнослужащих. И не намерена противостоять в Сирии российскому контингенту.