Минобороны Турции сообщило о нежелании противостоять России в Сирии

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В Турции, которая проводит военную операцию на северо-западе Сирии, не преследуют цель вооруженного противостояния с Россией. Об этом заявил глава Минобороны республики Хулуси Акар, передает агентство Anadolu.

«Нашей целью являются лишь сторонники [президента Сирии Башара] Асада, атакующие расположение турецких военных», — сообщил Акар. По его словам, Турция пытается предотвратить «преступления режима Башара Асада» в регионе и не допустить возникновения нового потока мигрантов. Глава Минобороны отметил, что Турция ждет, что Россия задействует «все рычаги влияния» на Асада для прекращения атак в Идлибской зоне деэскалации и отвода сил сирийской армии в соответствии с сочинскими договоренностями.

Он уточнил, что турецкие военные проводят в Сирии операцию «Весенний щит», которую начали после авиаудара сирийских сил по позициям турецких военных 27 февраля в Идлибе. В ходе операции Турция уже уничтожила восемь вертолетов, более 100 танков, три системы ПВО, а также «нейтрализовала» более 2 тыс. военных сирийской армии, отчитался Акар.

Турция начала операцию «Весенний щит» 27 февраля. Это стало ответом на авиаудар по позициям Турции, который сирийские военные предприняли в тот же день. По данным турецкого Минобороны, из-за атаки погибли более 30 турецких военных. После атаки Турция начала наносить удары по позициям сирийской армии.