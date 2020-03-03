Совершивший экстренную посадку в Перми самолет S7 вылетел в Москву

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Самолет авиакомпании S7, совершивший экстренную посадку в пермском аэропорту из-за сообщения о минировании, вылетел в Москву. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на министерство территориальной безопасности Пермского края.

«Самолет Airbus A320 по завершении досмотровых мероприятий вылетел с пассажирами из Перми», — заявили в ведомстве.

Как сообщается на сайте пермского аэропорта «Большое Савино», сотрудники службы безопасности проверили лайнер и багаж пассажиров. Результаты проверки огласят позднее.

О том, что самолет S7, летевший из Новосибирска в Москву, совершил экстренную посадку в Перми, стало известно ранее 3 марта. Командир воздушного судна принял соответствующее решение после того, как на почту контактного центра поступило сообщение о минировании лайнера. Всего на борту находились 114 пассажиров и шесть членов экипажа.

Помимо этого, за текущие сутки еще три самолета совершили вынужденные посадки. Так, самолет «Аэрофлота», летевший по маршруту Владивосток — Москва, сел в Хабаровске из-за звонка о минировании. Следовавший в Цюрих Boeing 737 авиакомпании «Аэрофлот» вернулся в московский аэропорт Шереметьево после срабатывания датчика отказа управления закрылками. Еще один самолет «Аэрофлота», следовавший в Софию, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за срабатывания одного из датчиков на борту.