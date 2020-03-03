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Летевший из Москвы в Софию самолет вернулся в аэропорт вылета

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс SU2060 Москва — София, вернулся в аэропорт Шереметьево. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

«В 12:40 воздушное судно благополучно приземлилось в Шереметьево», — заявил собеседник агентства. По его словам, решение вернуться в аэропорт вылета было принято после срабатывания одного из датчиков на борту.

Источник ТАСС в авиационных кругах подтвердил возвращение самолета в Шереметьево, уточнив, что причиной стал отказ системы предупреждения о столкновении с землей. В аэропорту Софии агентству сообщили, что борт заменят.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании «Аэрофлот».

Три самолета за утро совершили экстренную посадку
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Согласно данным портала flightradar24.com, cамолет Airbus A320-214 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший рейсом SU2060 из Москвы в Софию, развернулся над белорусским городом Брестом и вернулся в Шереметьево спустя почти три часа после вылета.

Еще три самолета за утро 3 марта совершили экстренную посадку в нескольких городах России. Так, самолет S7, выполнявший рейс Новосибирск — Москва, приземлился в аэропорту Перми из-за поступившего анонимного сообщения о минировании. Также из-за звонка о минировании в Хабаровске сел самолет «Аэрофлота», летевший по маршруту Владивосток — Москва.

Третий самолет — Boeing 737 авиакомпании «Аэрофлот», летевший в Цюрих, вернулся в московский аэропорт Шереметьево после срабатывания датчика отказа управления закрылками.

Теги: самолет, возвращение, аэропорт, новости РБК
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