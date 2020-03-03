Летевший из Москвы в Софию самолет вернулся в аэропорт вылета

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс SU2060 Москва — София, вернулся в аэропорт Шереметьево. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

«В 12:40 воздушное судно благополучно приземлилось в Шереметьево», — заявил собеседник агентства. По его словам, решение вернуться в аэропорт вылета было принято после срабатывания одного из датчиков на борту.

Источник ТАСС в авиационных кругах подтвердил возвращение самолета в Шереметьево, уточнив, что причиной стал отказ системы предупреждения о столкновении с землей. В аэропорту Софии агентству сообщили, что борт заменят.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании «Аэрофлот».