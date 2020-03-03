Президент Ирана пригласил Путина на саммит астанинской тройки по Сирии

Хасан Роухани (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Президент Ирана Хасан Роухани в ходе телефонного разговора пригласил российского лидера Владимира Путина на новый астанинский саммит, который должен скоро состояться в Иране. Об этом рассказал посол Исламской Республики в России Казем Джалаи, передает «РИА Новости».

Название «астанинская тройка» получила группа России, Турции и Ирана, созданная в 2017 году для урегулирования текущего военного конфликта в Сирии. Тройка должна способствовать мирному разрешению противостояния и являться гарантом мер, принятых в ходе переговоров по сирийскому вопросу в Нур-Султане (прежнее название Астаны) в январе 2017 года.

Ранее президент Ирана в разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом уже предлагал провести встречу с участием Ирана, Турции и Сирии, но без России. Однако позднее представитель МИД Ирана Аббас Мусави подтвердил, что именно астанинский формат, с обязательным присутствием Москвы, остается основным.

В конце февраля турецкие военные начали атаковать цели в Сирии после гибели более 30 турецких военных из-за удара сирийских правительственных войск в Идлибе. 1 марта СМИ сообщили, что турецкая сторона сбила два боевых самолета Сирии в окрестностях города Идлиб. После атаки на свои BBC Дамаск полностью закрыл воздушное пространство над провинцией, пообещав сбивать всех нарушителей.