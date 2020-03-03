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Арбитраж подтвердил запрет на продажу акций «дочки» ВЭБа на Украине

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Стокгольмский арбитраж подтвердил принятое ранее чрезвычайным арбитром решение о запрете любых действий, направленных на принудительную продажу акций Проминвестбанка (ПИБ), дочерней организации государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.

«Состав арбитража рассеял любые сомнения в правомерности запрета на продажу акций ПИБа», — заявил старший вице-президент правового блока ВЭБ.РФ Игорь Краснов, слова которого приводятся в сообщении корпорации, поступившем в РБК.

В то же время Краснов заявил, что в ВЭБ.РФ опасаются возможного нарушения властями Украины решения арбитража.

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«Представители Украины часто говорят о своем уважении к решениям международных инстанций, но в нашем деле они до сих пор не решились это уважение проявить», — пояснил Краснов.

Акции Проминвестбанка на Украине были арестованы решением суда в Киеве в рамках исполнения иска Арбитражного суда Гааги по взысканию с Москвы компенсаций за активы в Крыму. В конце июля 2019 года ВЭБ сообщил, что Печерский районный суд Киева принял решение о приостановке принудительной продажи Проминвестбанка. Аукцион по продаже 99,7726% акций ПИБа отменен не был, однако 27 августа стало известно, что ни одной заявки на участие в нем не поступило. ВЭБ считает, что это связано с тем, что потенциальные инвесторы опасаются «серьезных правовых и судебных последствий».

Теги: ВЭБ, Украина
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