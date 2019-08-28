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Доллар/Рубль ₽67 (+0,84%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
Walt Disney $150 (+11,55%) прогноз Credit Suisse к 07.08.20 Купить
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Политика ,  
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Желающих купить украинскую «дочку» ВЭБа не нашлось
Проминвестбанк предполагалось продать с аукциона в рамках исполнения решения суда в Гааге по взысканию с Москвы компенсаций за активы в Крыму. Однако ни одной заявки на актив так и не поступило
Фото: Стрингер / РИА Новости

Ни одной заявки на участие в аукционе по продаже на украинской фондовой бирже 99,7726% акций Проминвестбанка (украинской «дочки» ВЭБ.РФ) в установленный срок не поступило. Об этом сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе фондовой биржи ПФТС, где на 28 августа был намечен соответствующий аукцион.

«На 15:00 (предельное время, установленное условиями аукциона. — РБК) 27 августа заявки и гарантийные взносы для участия в аукционе отсутствовали», — сообщила пресс-служба биржи.

Речь идет о принудительной продаже акций Проминвестбанка, которые были арестованы решением суда в Киеве в рамках исполнения иска Арбитражного суда Гааги по взысканию с Москвы компенсаций за активы в Крыму. ВЭБ выступал против такого решения и пытался приостановить принудительную продажу своей украинской «дочки».

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Старший вице-президент правового блока ВЭБ.РФ Игорь Краснов в конце июля говорил, что если назначенный на 28 августа аукцион по продаже Проминвестбанка все же состоится, ВЭБ будет добиваться наказания его участников и организаторов.

В конце июля сообщалось, что на Проминвестбанк претендуют по меньшей мере три покупателя: киевское кредитное учреждение «Инвестиционное», финансовая компания «Женева» и Европейское сберегательное общество.

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Автор: Мария Бондаренко
Теги: ВЭБ, Украина, аукцион
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