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McDonald's $250 (+17%) прогноз Goldman Sachs к 29.07.20
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ВЭБ сообщил о введении запрета на продажу своей украинской «дочки»
ВЭБ.РФ заявил, что сумел добиться судебного запрета на принудительную продажу его украинской «дочки», однако не уверен, что власти Украины выполнят решение суда. В этом случае ВЭБ обещает привлечь покупателей к ответственности
Фото: РИА Новости

Печерский районный суд Киева принял решение о приостановке принудительной продажи Проминвестбанка, «дочки» российского ВЭБ.РФ, говорится в сообщении госкорпорации. Однако в ВЭБ.РФ усомнились в том, что украинские власти станут выполнять решение суда.

«ВЭБ.РФ готов к тому, что исполнительная служба Украины не посчитает нужным исполнять судебное решение и задействует доступный ей административный ресурс для его отмены», — заявил старший вице-президент правового блока ВЭБ.РФ Игорь Краснов.

По его словам, отказ Киева соблюдать решение суда оказался бы логичным продолжением «беспрецедентного административного давления, оказываемого на Проминвестбанк».

Если назначенный на 28 августа 2019 года аукцион по продаже Проминвестбанка все же состоится, ВЭБ.РФ, по словам Краснова, будет добиваться наказания его участников и организаторов. «ВЭБ.РФ не намерен мириться с несправедливостью, мы продолжим защищать свое имущество и добиваться привлечения к ответственности как организаторов, так и участников незаконного аукциона», — сказал Краснов.

В сентябре 2018 года суд в Киеве арестовал акции украинских «дочек» российских банков, включая Проминвестбанк («дочка» ВЭБа), в рамках исполнения обеспечения иска Арбитражного суда Гааги по взысканию с Москвы компенсаций за активы в Крыму. В июне 2019 года ВЭБ.РФ подал в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск о взыскании с Украины компенсации за нарушение ее прав. Тогда Краснов говорил, что требования исчисляются сотнями миллионов долларов, но их точная сумма будет устанавливаться профессиональными оценщиками с международной репутацией.

В конце июля стало известно, что приобрести Проминвестбанк планирует киевское кредитное учреждение «Инвестиционное», кроме того, на его покупку претендуют финансовая компания «Женева» и Европейское сберегательное общество.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Украина, Проминвестбанк, ВЭБ
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