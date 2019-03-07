ВЦИОМ выяснил пожелания женщин к подаркам на 8 Марта

Ожидания российских женщин от подарков на Международный женский день отличаются от планов мужчин. Это следует из результатов опроса ВЦИОМа.

По данным социологов, 68% мужчин планируют подарить женщинам цветы. Россияне также намерены преподнести своим подругам и родственницам в качестве подарка парфюмерию и косметику (23%), конфеты (22%), подарочные сертификаты (17%), билеты на концерт, ювелирные украшения и бытовые приборы (по 10%). При этом 7% мужчин признались, что не будут дарить женщинам подарки.

В то же время наиболее желанным подарком женщины считают путевку на отдых (38%), хотя только 3% мужчин будут это дарить. На втором месте у женщин — цветы (36%). Четверть (23%) респондентов были бы рады принять в подарок билет на концерт или в театр. В топ желаемых подарков также входят мобильные телефоны (16%), бытовые приборы (14%), ювелирные украшения (13%) и автомобиль (12%). Четверть мужчин (28%) решили угадать, что же хотят женщины на 8 Марта. Еще 25% задавали им прямой вопрос.