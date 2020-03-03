Кадыров назвал план Трампа преступлением против мусульманского мира

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал план по урегулированию палестино-израильского конфликта, предложенный президентом США Дональдом Трампом, преступлением против мусульманского мира. Об этом он написал на своей странице в «ВКонтакте».

Кадыров рассказал, что встретился с советником президента Палестины, верховным судьей Махмудом Аль-Хабашем. По словам главы Чечни, они сошлись во мнении, что конфликты в мусульманских странах подогреваются при участии стран Запада.

«В ходе встречи я осудил так называемую «сделку века», которая грубо нарушает нормы международного права и является преступлением против всего мусульманского мира», — сказал он.

По словам Кадырова, отсутствие единства народов и лидеров некоторых мусульманских стран является благоприятной почвой для эскалации кризиса на Ближнем Востоке.