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Кадыров назвал план Трампа преступлением против мусульманского мира

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал план по урегулированию палестино-израильского конфликта, предложенный президентом США Дональдом Трампом, преступлением против мусульманского мира. Об этом он написал на своей странице в «ВКонтакте».

Кадыров рассказал, что встретился с советником президента Палестины, верховным судьей Махмудом Аль-Хабашем. По словам главы Чечни, они сошлись во мнении, что конфликты в мусульманских странах подогреваются при участии стран Запада.

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«В ходе встречи я осудил так называемую «сделку века», которая грубо нарушает нормы международного права и является преступлением против всего мусульманского мира», — сказал он.

По словам Кадырова, отсутствие единства народов и лидеров некоторых мусульманских стран является благоприятной почвой для эскалации кризиса на Ближнем Востоке.

В конце января Трамп представил план по урегулированию конфликта между Палестиной и Израилем и назвал его «сделкой века». Он предложил оставить Иерусалим столицей Израиля, а столицу Палестины организовать в Восточном Иерусалиме за пределами исторического города. По словам Трампа, план предусматривает удвоение территории Палестины, но она все равно будет меньше, чем перед войной 1967 года.

Теги: Рамзан Кадыров, Чечня, Палестина, Израиль
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