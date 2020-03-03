ЦИК Израиля опубликовал первые результаты выборов в парламент

За правоцентристскую партию «Ликуд» премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху проголосовали 32% избирателей, следует из данных подсчета 6,57% голосов. Результаты опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны.

По первым данным ЦИК, за левоцентристский блок «Кахоль-Лаван», которую возглавляет бывший начальник Генштаба Бени Ганц, отдали голоса 23,99% избирателей. На третьем месте с 10,40% голосов оказался Объединенный список, который включает в себя четыре партии.

The Jerusalem post пишет, что, согласно первым результатам голосования, партия «Ликуд» может получить в парламенте 37 мест, «Кахоль-Лаван» — 32 места, а Объединенный список — 15 мест.

Парламентские выборы, которые прошли в Израиле 2 марта, стали третьими менее чем за год. В апреле 2019 года «Ликуд» и «Кахоль-Лаван» получили по 35 мест, и ни одна из сил не смогла сформировать правительство. В сентябре прошлого года левоцентристы набрали на один голос больше, но они не смогли получить поддержку 61 депутата, из-за чего назначили новое голосование.