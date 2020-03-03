Экзитполы показали победу партии Нетаньяху на выборах в Израиле

Правоцентристская партия «Ликуд» во главе с Биньямином Нетаньяху побеждает на парламентских выборах в Израиле, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на данные экзитполов.

В соответствии с ними, «Ликуд» получит 36-37 мест в кнессете, а ее основной оппонент — левоцентристский блок «Кахоль-Лаван» во главе с бывшим начальником Генерального штаба Бени Ганцем — 33 места.

Такие же результаты предсказывают опросы израильских Channel 12 и Channel 13 и экзитпол телекомпании Kan. Все три опроса показывают, что блок правых и религиозных партий во главе с «Ликуд» может рассчитывать на 60 кресел в парламенте. Для формирования коалиции необходима поддержка не менее 61 из 120 депутатов.

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