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Политика ,  
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Россия отказалась гарантировать безопасность авиации Турции в Сирии

После двух самолетов, сбитых Турцией над Идлибом, Сирия закрыла воздушное пространство, пообещав уничтожать враждебные аппараты. В связи с этим Россия не сможет гарантировать безопасность турецкой авиации при полетах над страной
Фото: Дмитрий Виноградов / РИА Новости

Российские войска не могут гарантировать безопасность полетов турецкой авиации над Сирией. Об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих стороны (ЦПВС) Олег Журавлев, передает ТАСС.

В воскресенье, 1 марта, командование сирийской армии сообщило, что закрывает воздушное пространство над над северо-западными регионами страны, включая провинцию Идлиб, и будет уничтожать враждебные летательные аппараты.

Журавлев отметил, что сирийское правительство было вынуждено принять такое решение из-за обострившейся обстановки в воздушном пространстве. «В этих условиях командование российской группировки войск не может гарантировать безопасность полетов турецкой авиации в небе Сирии», — добавил глава ЦПВС.

СМИ сообщили о двух сбитых Турцией самолетах ВВС Сирии
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Как сообщало сирийское государственное агентство Sana, 1 марта турецкие военные сбили два самолета в небе над Идлибом. По его данным пилоты успели катапультироваться.

Новый виток конфликта в провинции начался 27 февраля, когда в результате атаки Сирии погибли 33 турецких военных, как сообщала Анкара. В ответ на это Турция поразила более 200 целей сирийской армии, как утверждали в Минобороны страны.

Теги: Сирия, Турция, Идлиб
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