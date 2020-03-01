Россия отказалась гарантировать безопасность авиации Турции в Сирии
Российские войска не могут гарантировать безопасность полетов турецкой авиации над Сирией. Об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих стороны (ЦПВС) Олег Журавлев, передает ТАСС.
В воскресенье, 1 марта, командование сирийской армии сообщило, что закрывает воздушное пространство над над северо-западными регионами страны, включая провинцию Идлиб, и будет уничтожать враждебные летательные аппараты.
Журавлев отметил, что сирийское правительство было вынуждено принять такое решение из-за обострившейся обстановки в воздушном пространстве. «В этих условиях командование российской группировки войск не может гарантировать безопасность полетов турецкой авиации в небе Сирии», — добавил глава ЦПВС.
Как сообщало сирийское государственное агентство Sana, 1 марта турецкие военные сбили два самолета в небе над Идлибом. По его данным пилоты успели катапультироваться.