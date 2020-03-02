Вице-президент ЛУКОЙЛа предсказал эпоху дешевой нефти до 2040 года

Цена на нефть больше никогда не поднимется до уровня десятилетней давности. Об этом заявил вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун, передает ТАСС.

По его словам, причиной является избыточная добыча за счет сланцевой нефти в США. По его словам, об избыточности рынка свидетельствует то, что ОПЕК планирует вновь сократить производство сырья, сообщает «РИА Новости».

«Эпоха дешевой нефти продолжится минимум до 2040 года», — сказал вице-президент компании.

Вице-президент ЛУКОЙЛа полагает, что в середине марта стоимость нефти вернется к $60 за баррель. Он отметил, что на цену повлияет заседание ОПЕК+, на котором, несомненно, будет решено убрать излишки с рынка. По его словам, ОПЕК+ также может сократить добычу от 600 тыс. до 1 млн баррелей из-за падения спроса на нефть из-за нового коронавируса.