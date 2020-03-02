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Вице-президент ЛУКОЙЛа предсказал эпоху дешевой нефти до 2040 года

BRENT BR-4.20 $50,47 +0,54%

Цена на нефть больше никогда не поднимется до уровня десятилетней давности. Об этом заявил вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун, передает ТАСС.

По его словам, причиной является избыточная добыча за счет сланцевой нефти в США. По его словам, об избыточности рынка свидетельствует то, что ОПЕК планирует вновь сократить производство сырья, сообщает «РИА Новости».

«Эпоха дешевой нефти продолжится минимум до 2040 года», — сказал вице-президент компании.

Цена на нефть Brent опустилась ниже $52
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Вице-президент ЛУКОЙЛа полагает, что в середине марта стоимость нефти вернется к $60 за баррель. Он отметил, что на цену повлияет заседание ОПЕК+, на котором, несомненно, будет решено убрать излишки с рынка. По его словам, ОПЕК+ также может сократить добычу от 600 тыс. до 1 млн баррелей из-за падения спроса на нефть из-за нового коронавируса.

Накануне президент Владимир Путин заявил, что текущий уровень цен на нефть является приемлемым для российской экономики. Глава государства напомнил, что в 2020 году за базовый уровень взяли стоимость нефти марки Brent в $42,4 за баррель. В конце февраля на фоне сообщений о распространении коронавируса стоимость майских фьючерсов Brent опустилась ниже $52 за баррель.

Теги: цена на нефть, ЛУКОЙЛ
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