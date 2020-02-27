Экономика , 27 фев, 08:07
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Цена на нефть Brent опустилась ниже $52
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась до минимального за 14 месяцев уровня. В ходе торгов на лондонской бирже ICE стоимость североморской нефти опускалась ниже $52 за баррель впервые с конца декабря 2018 года, свидетельствуют данные MarketWatch.
Стоимость нефти марки WTI снизилась на 1,64%, до $47,93 за баррель.
Нефтяные котировки продолжают снижаться на фоне сокращения потребления нефти в Китае. Падение спроса происходит в связи с новостями о распространении нового коронавируса, первая вспышка которого произошла в китайском Ухане в конце прошлого года.
3 февраля цена апрельских фьючерсов обновила 13-месячный минимум, опустившись ниже $55 за баррель.
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