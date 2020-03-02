В Башкирии грузовик врезался в школьный автобус

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В Давлекановском районе Башкирии произошло ДТП с участием школьного автобуса и грузовика. Об этом РБК сообщили в ГУ МЧС по региону.

Уточняется, что дети возвращались из школы в деревню Поляковка. В автобусе находились 10 детей и учитель. «Погибших нет, в ЦРБ госпитализировали только их преподавателя в состоянии средней степени тяжести», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника пресс-службы МВД по региону Максима Родионова, грузовик врезался в «припаркованный на перекрестке дорог» школьный автобус.

В декабре прошлого года в Ростовской области школьный автобус столкнулся с легковым автомобилем. Авария произошла в 07:50 мск на 54-м км автодороги Шахты — Цимлянск. В результате погиб водитель легкового автомобиля, среди детей никто не пострадал.